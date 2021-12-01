世卫：未打满疫苗者 应延后前往社区传播地区

（法新社日内瓦30日电） 世界卫生组织（WHO）今天表示，尚未完全接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗的民众，若也容易感染这种疾病，包括60岁以上者，应推迟前往有社区传播情形的地区。

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世卫称新的COVID-19（2019冠状病毒疾病）变异株Omicron在全球构成「非常高」的风险，已导致许多国家纷纷对外关闭国门。

非洲南部本月稍早出现首起Omicron病例，如今距离世卫首度接获Omicron病例通报才不到1周，这种变异株已在全球不少国家现踪。

世卫今天表示，尚未完整接种COVID-19疫苗的民众，若也容易感染这种疾病，包括60岁以上者，应推迟前往有社区传播疫情的地区。

世卫指出，截至11月28日，据报约有56国实施相关旅行措施，旨在拖延Omicron传进国内。

世卫还说：「随着各国当局加强监控与基因定序，侦测到Omicron变异株的国家数量料将增加。」

世卫随后在更正版声明中表示：「尚未完整接种疫苗，或没有先前感染过SARS-CoV-2证明，且发展为重症和死亡风险增加的民众，包括60岁以上者，或因患心脏疾病、癌症和糖尿病等共病而有高重症风险的民众，建议延后前往有社区传播疫情的地区。」（译者：李佩珊/核稿：张晓雯）

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