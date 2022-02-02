世卫：松懈防疫力道还太早

（法新社日内瓦1日电） 世界卫生组织表示，高传染力Omicron亚型变异株BA.2已出现在全球57国，并警告，目前松懈防疫力道还言之过早。

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丹麦今天率欧洲联盟之先，解除境内所有COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫限制措施，即使症状较轻微的Omicron确诊病例数量仍在持续飙新高。其他国家也在考量跟进解封。

法新社报导，世卫（WHO）秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示：「对任何一国而言，无论是宣称战胜COVID-19或向它称臣，目前都言之过早。」

「这支病毒很危险，它仍在继续演化。」

世卫在最新流行病学周报指出，过去一个月收集到的所有种类冠状病毒样本中，Omicron变异株占93%，并出现几个亚系：BA.1、BA.1.1、BA.2 及BA.3。

世卫说，至今已有57国在「全球共享流感数据倡议组织」（GISAID）上传了BA.2定序，又说，这个亚型在部分国家已占所有Omicron序列的半数以上。​谭德塞也说，Omicron于10周前首度在非洲南部现踪以来，世卫自各国收到9000多万病例，比2020一整年的确诊数字还多。

而COVID-19自2019年底首度在中国现踪以来，世卫接获通报的确诊病例已累计3亿7300万起、近570万人病亡，且实际数字可能远高于此。

过去一周，全球各地总计通报2200多万人确诊染疫、逾6万人不治。（译者：纪锦玲）

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