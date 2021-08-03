世卫：突尼西亚死亡率全球最高 须加速疫苗接种

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（法新社突尼斯2日电） 世界卫生组织（WHO ）今天表示，北非国家突尼西亚的染疫死亡率高居全球第一，虽然目前可能已过最新一波高峰，但政府仍须加快疫苗接种速度。

世卫的突国代表索特汉（Yves Souteyrand）在记者会上表示，「流行病学资料朝正确方向发展，我们觉得疫情高峰可能已经过去」。

世卫同时警告，在拥有1200万人口的突国，由于疫苗短缺、医疗体系过载、氧气供应不足，加上高传染力的Delta变异株猖獗肆虐，意味爆发公卫灾难的风险仍在。

索特汉表示，近期「超过90%的确诊病例都可归咎于Delta变异株」，最近的宗教节日期间，家庭聚会影响难以评估，但很可能拖累先前的抗疫进展，因此现在的「挑战就是加快疫苗接种进度」。

据法新社报导的官方数据，在过去7天里，突尼西亚的COVID-19（2019冠状病毒疾病）死亡率为世界最高，每10万人中就有10.64人病故。迄今累计病故人数亦已突破2万例。

背后显有军方撑腰的突国总统萨伊德（Kais Saied ）上月25日悍然开除总理、冻结国会，引发该国迈向民主10年来最大的政治危机。此后，萨伊德设立一个COVID-19危机应对小组，由高阶军官负责监督，以应对国内疫情。突国卫生部2日也宣布，开始在数个地区部署接种疫苗的流动设施。

索特汉表示，「世卫与突国卫生部的关系并未受到政治危机影响」。 他还透露，突国「在10天内收到了约700万剂疫苗，很快还会再收到两、三百万剂」。

路透社报导，这些疫苗捐赠都是来自突国的友好国家。萨伊德也承诺，将加速国内疫苗接种速度。

© 2021 AFP