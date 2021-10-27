世卫：长期控制COVID-19疫情须有新疫苗

（法新社日内瓦26日电） 世界卫生组织（WHO）紧急委员会表示，COVID-19（2019冠状病毒疾病）危机离结束还有很长一段路，并呼吁研究新一代疫苗来长期控制疫情。

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世卫今天发布声明说，紧急委员会在22日召开4小时线上会议后认为，「COVID-19疫苗接种、治疗的提升都使得疫情有所进展，但根据现况分析和预测模型，大流行距离结束还早得很」。

紧急委员会呼吁进一步研究可重复使用的口罩和呼吸器，以及有助于「长期控制疫情的新一代疫苗、诊断方法和治疗」。

不过声明也强调：「戴口罩、维持社交距离与手部卫生、改善室内通风，仍是减少新型冠状病毒传播的关键。」

紧急委员会表示，持续延烧的疫情使人道紧急情况、大规模迁徙等危机变得更加复杂，因此各国应修改其准备和因应计画。

紧急委员会也针对非洲因应疫情所遭遇的各项挑战提出关切，包括非州在疫苗取得管道、筛检和治疗，以及搜集和分析数据以观察疫情变化的能力。

根据法新社估计，非洲每100人当中仅14人接种疫苗。

但相较下，美国加拿大每百人的比例是128剂、欧洲113剂、拉丁美洲与加勒比海地区106剂、大洋洲103剂、亚洲102剂与中东78剂。

紧急委员会维持立场，认为「鉴于COVID-19疫苗全球取得管道有限与分配不均，国际旅行不应要求疫苗接种证明，也不应视其为唯一条件」。

相反的，各国应考虑「应用风险基础的方法（risk-based approach），透过解除或修改防疫措施，像是筛检与隔离并行或择一，来促进国际旅行」。（译者：陈怡君/核稿：蔡佳敏）

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