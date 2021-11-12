世卫：阿富汗数百万儿童恐急性营养不良

（法新社日内瓦12日电） 世界卫生组织今天警告，饱受危机蹂躏的阿富汗正遭遇麻疹疫情，现已有数千人感染，近100人丧命；此外，320万名阿国儿童恐将在年底前出现急性营养不良状况。

广告 继续浏览后续

世界卫生组织（WHO）表示，由于阿富汗正面临日益严重的粮食不足和营养不良问题，这波麻疹疫情尤其令人担忧。

世卫发言人哈里斯（Margaret Harris）表示：「对营养不良的孩子而言，麻疹就是死刑。如果我们不迅速采取行动，将有更多人死亡。」

哈里斯强调，亟需扩大阿国疾病监测和检测的规模，但她说，就算没有足够的疫情监控，很明显地，「麻疹疫情正在肆虐」。

阿富汗自今年开始已临床诊断出超过2万4000例麻疹病例，其中2397例获实验室确认。

伊斯兰激进组织塔利班（Taliban）8月接管阿富汗，西方国家财政源助退场后，阿国经济陷入衰退，国内又恰逢干旱，援助机构示警，阿富汗恐面临饥荒。

世卫组织指出，阿国约320万名孩童在年底前恐面临急性营养不良，随着温度下降，其中有100万人面临死亡的风险。

哈里斯说，阿富汗夜间气温会降至摄氏零度以下，低温会使老人和年轻人更容易感染其他疾病。

© 2021 AFP