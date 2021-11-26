世卫：非洲医护人员仅1/4完整接种COVID-19疫苗

（法新社刚果布拉萨市25日电） 世界卫生组织（WHO）今天表示，非洲卫生工作人员仅有1/4完整接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，并警告非洲第一线医疗工作人员有大多数都曝露于危险当中。

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世卫又说，相形之下，最近一项对22个主要高收入国家的研究显示，这些国家的医护人员有8成以上都已完整接种疫苗。

法新社报导，世卫非洲区主任莫伊提（Matshidiso Moeti）揭露非洲卫生工作人员只有27%接种疫苗，还说大多数非洲卫生人员仍然未打疫苗，持续曝露于感染COVID-19重症的危险中。

世卫说：「卫生人员接种高覆盖率很重要，这不仅是保护他们自己，也保护病患，并且确保医护体系在迫切需要时期能维持运作。」

根据世卫资料，在非洲只有1个国家拥有所需的卫生人力，平均每1000人拥有10.9名卫生人员；而有16个国家每1000人拥有不到1名。

世卫说，这些对因应COVID-19疫情十分重要的工作人员，若因为生病或死亡而损失任何一人，就会严重冲击到医疗服务量能。

此外，在南非的科学家透露，他们发现「突变数量非常多」的新变异株，使得当地感染病例呈指数性增长。

南非截至11月21日的单周确诊病例增幅48%，这是8月第3波高峰以来首见。

莫伊提表示，非洲新一波疫情浮现，接着年底假期又到来，各国必须紧急加速对医护人员施打疫苗。（译者：纪锦玲）

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