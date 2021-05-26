世卫：COVID-19印度变异株至少扩散53国家地区

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世卫：COVID-19印度变异株 至少扩散53国家地区（法新社日内瓦26日电）世界卫生组织（WHO）今天公布报告指出，最早在印度发现的2019冠状病毒疾病（COVID-19）变异株B.1.617，如今已正式确认现踪在53个国家地区。

此外，世卫也收到非官方消息来源资讯指出，肆虐印度的B.1.617变异株已在另外7个国家地区现踪，世卫每周更新的流行病数据显示，出现印度变异株的国家地区总数增至60个。

报告指出，B.1.617已展现更强的传染力，至于疾病严重程度和感染风险仍在调查中。

过去一周全球新增确诊病例和病故人数持续下滑，通报新增病例总计约410万例，新增病殁数总计8万4000 人，相较前一周分别减少14%与2%。

世卫欧洲地区过去7天通报的新增病例和病亡人数下降幅度最大，其次则为东南亚地区。

美洲、东地中海地区、非洲及西太平洋地区通报的病例数则与前一周差不多。

报告指出，虽然过去4周全球疫情呈现下滑趋势，但COVID-19病例的发生率和病故数仍居高不下，许多国家仍出现数字大幅增长的情况。（译者：李佩珊/核稿：陈彦钧）

© 2021 AFP