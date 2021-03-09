世卫：COVID-19大流行前 太多国家对警告置若罔闻

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（法新社日内瓦8日电） 距世界卫生组织（WHO）宣布新型冠状病毒疫情全球「大流行」将届一年，部分欧美人士仍在怪中国隐瞒疫情，但世卫今天直言，根本是有些国家对世卫所发紧急警示置若罔闻。

世卫2020年1月30日宣布新型冠状病毒疫情构成「国际关注公共卫生紧急事件」（PHEIC）；PHEIC是国际卫生条例中最高级别的警戒。然而，直到世卫3月11日使用「大流行」一词，许多国家才开始有所行动。

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）说，世卫宣布PHEIC后，一些国家仍没意识到新型冠状病毒带来的风险，当时中国以外地区的确诊例不到100例，也无人病故。

谭德塞今天在记者会说：「我们仍须了解的是：为何有些国家对这些警告采取了行动，而另一些国家却反应迟钝。」

他坚称世卫当时不断提醒「全球有一丝机会做好准备，防范潜在的大流行病」，但随越来越多国家沦陷与确诊例不断飙升后，世卫只能在3月11日宣布2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情已发展成全球「大流行」。

「必须搞清楚，我们并不是到这时才发出最高级别警戒。」

至于为何有些国家没在COVID-19被归为大流行前采取行动，世卫公共卫生紧急计画执行主任莱恩（Michael Ryan）直言，太多国家认为疫情与己无关。

莱恩表示，公众可能未必对宣布PHEIC有感这他可以理解，但他要强调，世卫194个成员国可是很早以前就已同意将其当作「触发集体行动以应对并遏止危机」的机制。

莱恩说：「是的，我们必须扪心自问也许该更高分贝示警，但我怕有些人需要的恐是助听器。」他还打比方，就像水坝决堤时，住在低处的人会意识到风险赶快逃离，但住在山坡的人不到水淹上来都不会急。

「很多国家确实有听进去并有所行动，然而我怕是太多国家觉得自己住在山顶可以看戏，根本没意识到水也会淹上来吞掉他们。」

世卫流行病学家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）说，在中国武汉市发现新型冠状病毒后，世卫已尽其所能与各国政府合作。

她指出，在疫情被归类为大流行病的前几周「我们已竭尽所能，每天通报疫情发展」，包括对这种病毒及其危害的了解。

根据法新社汇整的数据，自中国2019年12月爆出疫情以来，全球迄今已累计近260万人病殁、1.16亿人确诊。（译者：刘文瑜/核稿：陈亦伟）

© 2021 AFP