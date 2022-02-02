世卫：Omicron亚型现踪57国

（法新社日内瓦1日电） 世界卫生组织表示，高传染力Omicron亚型变异株BA.2已出现在全球57国。有研究显示BA.2甚至可能比原始Omicron更具传染力。

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快速传播且高度突变的Omicron变异株10个星期前在非洲南部现踪，很快就成了全球主要流行病毒株。

世卫在最新流行病学周报指出，过去一个月收集到的所有种类冠状病毒样本中，Omicron变异株占93%，并出现几个亚系：BA.1、BA.1.1、BA.2 及BA.3。

世卫说，至今已有57国在「全球共享流感数据倡议组织」（GISAID）上传了BA.2定序，又说，这个亚型在部分国家已占所有Omicron序列的半数以上。

世卫表示，目前为止对这些亚型变异株所知甚少，并呼吁各界对其特性展开研究，包括它的传播力、毒性以及免疫逃脱力。

最近几个研究已隐隐显示，BA.2比原始Omicron更具传染力。

世卫顶尖COVID-19专家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）今天告诉媒体，目前有关BA.2的资讯非常有限，但一些初步数据指出，BA.2「增长速度略高于BA.1」。

Omicron引发的COVID-19一般比诸如Delta的其他几个变异株要来得轻；范科霍芙说，目前为止，BA.2「引发重症的比例并无变化」。

但她强调，无论是哪一株，COVID-19仍是具危险性的疾病，民众应极力避免染疫。（译者：纪锦玲）

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