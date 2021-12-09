世卫：Omicron在非洲扩散 但数据显示重症较少

（法新社刚果共和国首都布拉萨市9日电） 联合国今天表示，随着Omicron变异株扩散，非洲COVID-19（2019冠状病毒疾病）病例一周内近乎翻倍，但率先发现Omicron的南非住院率仍低。

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联合国旗下世界卫生组织（WHO）非洲区域办事处在每周线上记者会表示，5日截止的那一周，非洲大陆记录到10万7000起新增病例，再之前的一周则为5万5000例。

办事处表示，Omicron扩散进非洲更多国家，目前正加速研究确诊激增是否特别与Omicron有关。

确诊增加幅度最大的区域为非洲南部。然而世卫组织在声明中说，上月发现Omicron的南非「重症数字仍低」。

声明提到：「来自南非的初步数据显示，Omicron引发的重症可能较少。」

「从11月14日至12月4日南非各地的住院资料发现，加护病房占床率仅6.3%。」

「相较于7月南非面临与Delta（变异株）有关的疫情高峰期，这项数字非常低。」

世卫并重申反对旅行限制，据其说法，已有超过70国祭出这类限制，且压倒性地针对非洲南部，尽管这个区域的国家「透明公开它们的数据」。

世卫也呼吁各国加速接种疫苗。目前非洲大陆约12亿人口中，只有7.8%打过疫苗，落后幅度最大的国家为查德、吉布地和刚果民主共和国。

世卫非洲区域办事处疫苗接种计画协调人米希戈（Richard Mihigo）表示，为帮助非洲国家更容易分送疫苗，将安排新的疫苗供应系统。

© 2021 AFP