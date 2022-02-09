世卫：Omicron病毒株发现迄今 50万人染疫病殁

（法新社日内瓦8日电） 世界卫生组织（WHO）今天悲叹，自COVID-19（2019冠状病毒疾病）Omicron变异株现踪以来，染疫病殁人数已突破50万大关，「用悲惨都不足以形容」疫情夺命的惨况。

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法新社报导，世卫官员马哈穆德（Abdi Mahamud）说，自Omicron去年11月底被世卫列为「高关注变异株」（variant of concern）迄今，全球通报1亿3000万起确诊病例和50万人病殁。

尽管Omicron严重致病程度较轻微，但因散播力更强，已迅速取代Delta成为全球最主要COVID病毒株。

马哈穆德在世卫社群媒体频道的线上即时互动中表示：「在疫苗有效保护的年代，有50万人死亡，这真的很严重。」

他说：「虽然大家都说Omicron比较温和，但他们没有注意到，自这种变异病毒株现踪以来，已夺走50万人生命。」

「悲惨一词已不足以描述这样的惨况。」

世卫流行病学家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）说，Omicron已知病例数「令人吃惊」，但实际数字恐怕还要高出许多。

范科霍芙表示：「我们仍处于这场大流行中。许多国家还未通过Omicron掀起的疫情高峰。」

她说，染疫病殁人数连续数周攀升，让她极为忧心。「这种病毒依然非常危险。」

根据世卫今晚发布的每周流行病更新数据，上周新增近6万8000人病殁，较前一周增加7%。

上周新增确诊病例减少17%至将近1930万例。（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）

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