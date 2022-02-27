世界各地民众游行声援乌克兰

（法新社罗马26日电） 从瑞士日内瓦、法国史特拉斯堡，到英国伦敦，世界各地今天都有声援乌克兰人的游行活动，民众走上街头，谴责俄罗斯对其邻国的攻击行动。

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莫斯科的入侵引发全球哗然，西方国家纷纷祭出制裁行动，部分措施直接针对俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）本人。

今天，全球各地城市民众则以示威活动敦促结束流血。

瑞士各地约有数千人上街游行，其中在联合国日内瓦总部前就有约1000人聚集，民众披着蓝黄色的乌克兰国旗，集结象徵战争受害平民的巨型木雕「三脚椅」（Broken Chair）前，要求政府施加更严厉的制裁。

瑞士政府至今未祭严厉措施，而是选择更贴近其传统的「中立」立场。

旅居瑞士的俄国人也加入示威，高举「我是俄罗斯人」的标语，展现反战立场。

在法国，3000多人聚集在欧洲理事会（Council of Europe）人权组织所在地史特拉斯堡（Strasbourg），拿着怒斥蒲亭是凶手的字板，要求结束战争。乌克兰驻欧洲理事会代表塔拉苏克（Borys Tarasyuk）表示：「蒲亭和他的党羽都必须为这场侵略付出代价，走上国际法庭。」

法国其他城市如巴黎、蒙贝列（Montpellier）与马赛，都有群众示威。

在俄国邻国芬兰，数以千计人聚集首都赫尔辛基（Helsinki），怒斥「俄罗斯滚，蒲亭下台！」奥地利的维也纳也有约3000人聚集，拿着写有「停止战争」等讯息的字板示威。

义大利罗马则有1000多人响应贸易工会与非政府组织呼吁，走上市中心街头。

俄罗斯出生的40岁义大利女子塞吉（Maria Sergi）告诉法新社：「我们向来很亲近乌克兰人民。我们有很深的无力感。」

© 2022 AFP