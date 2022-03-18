世界快乐排名台湾第26 蝉联东亚国家之首

（法新社赫尔辛基18日电） 根据联合国今天公布的「世界快乐报告」，在全球146个国家和地区中，芬兰连5年蝉联最快乐国家。台湾排第26，超越新加坡、日本、韩国等国，蝉联东亚国家之首。

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报告也再次将阿富汗列为最不快乐国家，黎巴嫩倒数第二。

在146个国家的排名中，芬兰、丹麦及冰岛名列前三名；正面临经济崩溃的黎巴嫩跌到倒数第二，辛巴威则是倒数第三。

饱受战乱的阿富汗垫底，但自2021年8月塔利班再次掌权以来，阿富汗境内人道危机更加恶化。

联合国儿童基金会（UNICEF）估计，如果未获援助，今年冬天可能会有100万5岁以下的儿童饿死。

台湾排名第26，在东亚与东南亚区域中最佳，优于新加坡（27）、日本（54）、韩国（59）、菲律宾（60）、泰国（61）及中国（72）。在亚洲国家中仅次于巴林（21）、阿拉伯联合大公国（24）和沙乌地阿拉伯（25）。

联合国资助的「世界快乐报告」（World Happiness Report）已迈入第10年，评估根据的是人们对自己快乐的评价以及经济和社会数据等。最新版报告是在俄罗斯入侵乌克兰前完成。（译者：林沂锋/核稿：刘学源）

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