世界新闻自由指数 中国香港末段班

（法新社伦敦3日电） 无国界记者组织今天发布2022「世界新闻自由指数」，中国排名第175；香港则暴跌至第148名。

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无国界记者组织（Reporters Without Borders）警告，未加规范的线上内容散布不实讯息与政治宣传，加剧全球政治分裂和国际紧张情势，甚至助长俄罗斯入侵乌克兰。

无国界记者组织指出，民主社会因社群媒体散布不实讯息，以及更多评论媒体追求所谓的「福斯新闻模式」（Fox News model）而更趋分裂。福斯新闻是美国备受争议的右翼电视台。

与此同时，严格控制媒体的专制独裁政权利用「不对称」的地位对民主发动「宣传战」，加剧民主政体内部对立。

无国界记者组织在5页报告摘要中写道：「这两个层级的两极化，更助长了紧张情势升高。」

报告还指出，国营媒体压倒性掌控、独立媒体渐失生存空间的俄罗斯，就是在宣传战之后入侵乌克兰。

无国界记者组织秘书长德洛瓦（Christophe Deloire）表示：「独裁当局创造媒体武器，剥夺公民知的权利，更造成了国际紧张升高，可能导致最惨重的战争。」

他还说，西方媒体「福斯新闻化」也对「民主政体构成致命危险，因为这会破坏公民和谐以及宽容的公共辩论的根基」。

德洛瓦敦促各国采行适切的法律框架，保护民主政体的线上资讯空间。

无国界记者组织今年针对180个国家与地区记者享有的自由度排名，发布「世界新闻自由指数」（World Press Freedom Index），发现28国情况「非常糟」，倒数几国包括北韩（第180名）、厄利垂亚（第179名）、伊朗（第178名）、缅甸（第176名）、中国（第175名）。 俄罗斯和盟邦白俄罗斯则分居155与153名。

香港暴跌68名来到148名，反映北京当局利用立法箝制港人，让香港与世界其他地方断绝联系的做法。

北欧国家则再次名列前茅，挪威、丹麦和瑞典排名前3，都是表达自由蓬勃发展的民主模范。

© 2022 AFP