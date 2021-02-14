世界最古老大型啤酒厂埃及出土 距今5000多年历史

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（法新社开罗13日电） 埃及旅游及文物部今天表示，埃及与美国的联合考古团队在埃及南部一处古老墓地发现一座据信有5000多年历史的啤酒厂，且生产规模庞大。

埃及旅游及文物部（Ministry ofTourism and Antiquities）在社群媒体脸书（Facebook）发表声明说，联合考古团队在索哈省（Sohag）北阿拜多斯（North Abydos）遗址发现好几个酿酒「单位」，各由约40个排成2排的陶瓮组成。

声明引述埃及古迹最高委员会（Supreme Councilof Antiquities）秘书长瓦奇瑞（Mostafa Waziri）表示，这座古啤酒厂的年代很可能追溯至纳尔迈国王（King Narmer）时期，因此据信为「世上最古老的高产量啤酒厂」。

纳尔迈统治时期距今5000多年，他创立埃及第一王朝，统一了上下埃及。

声明还指出，英国考古学家在20世纪初期率先发现这座古啤酒厂的存在，却无法确认位置。如今埃及与美国的联合考古团队「成功重新找到它的位置，并发现内部组成」。

瓦奇瑞表示，这座古啤酒厂共有8个大型区域，每区都是一个「啤酒制造单位」，里面的陶瓮用来加热谷物和水的混合物，以生产啤酒。

这支考古团队由美国纽约大学（New YorkUniversity）考古学家亚当斯（Matthew Adams）与普林斯顿大学（Princeton University）学者维夏克（Deborah Vischak）共同领导。亚当斯说，研究发现，这座古啤酒厂产量庞大，一度可生产约2万2400公升的啤酒。

亚当斯还表示，这座啤酒厂「可能为了供应埃及国王墓地内举行的王室仪式，才特别盖在这个地点。挖掘这些墓地遗址的过程中，发现在献祭仪式中使用啤酒的证据」。（译者：陈怡君/核稿：张正芊）

© 2021 AFP