世界最高垃圾场 圣母峰也难逃塑胶微粒污染

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（法新社加德满都20日电） 今天公布的研究报告指出，研究人员在中国与尼泊尔交界的圣母峰（Mount Everest）接近峰顶处，发现塑胶微粒的踪迹，可能来自每年数百名攻顶登山客所使用的装备。

圣母峰属于喜马拉雅山脉，海拔达8848公尺，为全球最高峰。

在迈向峰顶的山径上，长久以来散布着萤光帐篷、丢弃的攀登装备、空空如也的瓦斯罐，甚至冰冻的排泄物，这条路因此被称为「世界最高的垃圾场」。

美国国家地理学会（National Geographic Society）与钟表商劳力士（Rolex）合作进行「保护地球，恒动不息」（Perpetual Planet）计画，在圣母峰探险项目下的研究团队于2019年首度调查圣母峰上的塑胶微粒。

研究人员在海拔8440公尺处发现这种极微小的污染物，至于在海拔5000多公尺的基地营，污染物浓度更高。

这些研究结果揭露了塑胶污染物对圣母峰构成的潜在威胁，今天刊登在环境科学期刊「一个地球」（One Earth）上。

这份报告的执笔人是国家地理学会探险家兼英国普利茅斯大学（University of Plymouth）学者纳柏（Imogen Napper），他发表声明说，「样本内含大量聚酯纤维、压克力纤维、尼龙纤维和聚丙烯纤维。」

「我分析的每一个冰雪样本中都有塑胶微粒，令人十分惊讶。我一直以为圣母峰是个偏远、纯净的地方。得知（世界）第一高峰峰顶附近都被污染，真是令人瞠目结舌。」

圣母峰登山健行客所穿的户外活动衣物，多数都是合成纤维制成；帐篷、攀登绳索及其他装备也会用到这些纤维。

纳柏说：「我们高度怀疑，这类设备是主要污染源，而不是食物和饮料的包装。」

去年，一组14人的团队花了6星期在圣母峰基地营和海拔高达7900公尺的4号营地捡拾垃圾，清出10公吨以上的塑胶瓶罐及登山设备，还有4具遗体。（译者：曾依璇/核稿：张佑之）

© 2020 AFP