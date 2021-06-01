世界杯亚洲区资格赛 从中国苏州转移到阿联沙迦举行

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（法新社吉隆坡1日电） 亚洲足球联盟今天表示，由于叙利亚和马尔地夫国家队有球员确诊2019冠状病毒疾病，原订在中国举办的数场世界杯足球赛亚洲区资格赛，将改到阿拉伯联合大国的沙迦进行。

亚洲区资格赛A组的中国、叙利亚、马尔地夫、菲律宾和关岛有7场比赛受影响，让早已命运多舛的2022年卡达世界杯资格赛遭受进一步打击。

各队原订月初在中国苏州的生物安全泡泡区举行为期两周的比赛，中国足球协会昨天原先表示资格赛将转移到杜拜举行，但亚洲足球联盟（Asian FootballConfederation）今天澄清是改到沙迦（Sharjah）。

亚洲足球联盟在声明中表示，与参赛队伍讨论后，将确认比赛时间表。

根据中国的「体坛周报」，因为中国拒绝马尔地夫和叙利亚国家队入境，目前他们还留在杜拜。

马尔地夫的前锋艾希法克（Ali Ashfaq）发推文表示，自己确诊2019冠状病毒疾病（COVID-19），将不会打资格赛。

中国5月30日以7比0击败关岛，原订6月3日对上马尔地夫，叙利亚则原订6月7日对战马尔地夫。目前中国在A组排名第2，仅次于叙利亚。

© 2021 AFP