世界杯亚洲区资格赛 澳洲11连胜刷新纪录

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（法新社杜哈7日电） 2022世界杯足球亚洲区资格赛，澳洲今天3比1击败阿曼，缔造世界杯资格赛11连胜新纪录。

肯亚出生的马比（Awer Mabil）第9分钟破门为澳洲先驰得点，下半场再靠鲍以尔（Martin Boyle）与杜克（Mitchel Duke）各进一球锁定胜局。澳洲赢球后使得他们在进入亚洲区资格赛最后一轮的第3轮，仍在B组稳居龙头。

澳洲以8连胜之姿挺进资格赛第3轮，击败阿曼后在第3轮保持三战全胜。此前世界杯资格赛最长连胜纪录为10场，分别为墨西哥在2006年、西班牙2010年、德国在2018年的世足资格赛所缔造。

沙乌地阿拉伯靠超级替补阿尔比拉坎（Firas al-Buraikan）第71分钟破门，帮球队1比0击败日本，沙国目前也取得3连胜；日本则是继早先0比1输给阿曼后再吞败。

亚洲区资格赛B组堪称死亡之组，目前澳洲与沙乌地阿拉伯同为9分积分，澳洲以较佳净胜球排第一；同为亚洲劲旅的日本因表现不佳，目前在B组仅3分积分居第3，打进前两名晋级明年世足会内赛得很拚。

在阿联沙迦市（Sharjah）的比赛，中国队靠目前效力西甲西班牙人队（Espanyol）的武磊独中两元，第二球还是伤停补时的第95分钟攻入，3比2绝杀越南，赢得宝贵的第3轮首胜，积分3分与日本相同，仍保有一丝生机。

© 2021 AFP