世界杯会外赛 瑞典意外吞败优势拱手让西班牙

（法新社伦敦11日电） 2022世界杯足球赛欧洲区会外赛，西班牙今天1比0击败希腊，并拜瑞典意外0比2输给乔治亚之赐，以小组龙头之姿晋级明年世足会内赛的机会大增。

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西班牙只靠萨拉比亚（Pablo Sarabia）第26分钟的12码攻进全场唯一一球，但已足够作客的斗牛士赢球全取3分积分，并以16分积分挤下瑞典的15分跃居B组榜首；西班牙将于14日与瑞典对阵，决定分组龙头谁属。

西班牙队总教练恩立格（Luis Enrique）说：「我当然觉得我们肯定能打进会内赛，顾虑的只是会否仅以分组第2晋级。14日的对手，在理论上，攻击力比我们强不少。」

尽管老将球星伊布拉欣莫维奇（Zlatan Ibrahimovic）归队，阵中还有崛起新星伊萨克（Alexander Isak），作客的瑞典今天却没法从乔治亚手中进球，还让对方的克瓦拉茨赫利亚（Khvicha Kvaratskhelia）下半场连进2球。

A组龙头葡萄牙今天当家球星罗纳度（Cristiano Ronaldo）熄火，比赛尾声后卫老将佩佩（Pepe）吞红牌退场，作客爱尔兰只以0比0踢和收场。

© 2021 AFP