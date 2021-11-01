世界气象组织报告：2015到2021恐成有史以来最热7年

（法新社格拉斯哥31日电） 联合国世界气象组织（World Meteorological Organization, WMO）今天表示，2015年到2021年将成为有纪录以来最热的7年，同时警告地球正进入「未知领域」。

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联合国世界气象组织在气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）登场之际发布的初步气候报告说，温室气体排放导致的全球暖化恐为「当代和未来世代带来深远影响」。

联合国世界气象组织依据今年头9个月的资料说，尽管今年初的反圣婴现象（La Nina）带来降温效应，2021年仍可能创下有纪录以来第5到第7热的一年。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）在针对这份报告的声明中说：「从海洋深处到山顶，从冰川消融到不间断的极端天气事件，全球生态系统和社区正遭受破坏。」

他补充说，为期两周的COP26气候会议「必须成为人类与地球的转折点」。

联合国世界气象组织发现，2021年的平均气温比工业化前水准高约摄氏1.09度。

自19世纪中期以来，人类开始以工业规模燃烧化石燃料。报告显示，过去20年（2002年至2021年）均温首度越过较19世纪中期升高摄氏1度的象徵性门槛。

各国2015年签署巴黎气候协定（Paris Agreement），同意将全球气温升幅控制在「远低于」工业革命前水准摄氏2度内，尽可能不超过摄氏1.5度的目标。

从那时起，全球陆续发生一连串天气灾害，包括澳洲和西伯利亚创纪录的野火、北美千年一遇的热浪，以及导致亚洲、非洲、美国和欧洲发生严重洪患的极端降雨。

世界气象组织秘书长塔拉斯（Petteri Taalas）说：「极端（天气）事件已成新常态。」

世界气象组织表示，海洋吸收二氧化碳造成酸化的情况至少是2万6000年来「前所未见」，还说这将降低海洋吸收更多二氧化碳的能力。

与此同时，暖化促使海水膨胀、陆冰消融，是海平面上升的主因，海平面上升幅度同样创下新高。

布里斯托冰河学中心（Bristol Glaciology Centre）主任班伯（Jonathan Bamber）在对科学媒体中心（Science Media Centre）的评论中说，这份报告「令人震惊且深感不安，是给全球领导人的另一记警钟，时间已经不多了」。

他说，按照目前轨迹，到2100年前，海平面升幅可能超过2公尺，恐使全球约6.3亿人流离失所。

班伯说：「后果不堪设想。」

「如今需要的是每个国家和国家行为者采取深刻而全面的行动，以限制进一步和更深层次的气候崩溃。」

© 2021 AFP