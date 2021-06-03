世界球后巴蒂因伤退出法网

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（法新社巴黎3日电） 女网世界排名第一、本届法网女单头号种子澳洲名将巴蒂（Ashleigh Barty）今天在法网第二轮对上波兰好手蕾妮特（MagdaLinette），但第二盘打到一半时宣布因伤退赛。

巴蒂上回参加法国网球公开赛（French Open）是在2019年，当时更一举夺下冠军。但她今天以1比6输掉第一盘后，曾暂时离开球场接受治疗。

巴蒂在首轮比赛虽获胜，但过程中一直苦于臀部伤痛。她今天在中央球场（Court Philippe Chatrier）出赛时，于第二盘打到2比2时退赛。

巴蒂1日以直落三击败美国女将培拉（BernardaPera）后表示：「本周出赛会有点困难。我想周末期间我的左臀伤势有点复发。」

巴蒂5月在罗马大师赛（Rome Masters）8强战对上美国好手高夫（Coco Gauff）时，也因伤退赛。

25岁的巴蒂如今退赛，使得本届法网女单已无世界排名前3的选手。

世界排名第2的大直美（Naomi Osaka）先前因抵制球员媒体义务而宣布退赛，她说自己3年来为「间歇性忧郁症」所苦。

世界排名第3暨2018年法网女单冠军的罗马尼亚名将哈勒普（Simona Halep），也已在赛前因伤退赛。（译者：林沂锋/核稿：张正芊）

© 2021 AFP