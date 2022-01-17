世界球后巴蒂澳网首轮轻松过关

（法新社墨尔本17日电） 澳洲的世界球后巴蒂（Ashleigh Barty）今天于澳洲网球公开赛首轮轻松过关，仅花54分钟就轻取乌克兰女将朱莲科（Lesia Tsurenko），将力争她在澳网的女单首冠。

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第1种子巴蒂在拉佛球场（Rod Laver Arena）迎战朱莲科，首盘便全神贯注以6比0掌控局面，接着再以6比1拿下第二盘，以直落二结束比赛。

巴蒂谈及在澳洲家乡父老前打球时表示：「这太美了，自我来到此地后，就一直心存永恒之感。」

在澳网女单首轮其他赛事方面，美国好手基斯（Madison Keys）以7比6（7比2）、7比5直落两盘，打败同胞科甯（Sofia Kenin）。

中国女将王蔷则以6比4、6比2击退美国小将高夫（Coco Gauff）。科甯与高夫分别为大会第11及18种子，但皆爆冷败北。

至于澳网男单赛事，除了西班牙名将纳达尔（Rafa Nadal）顺利晋级2轮，世界排名第3的德国好手兹韦列夫（Alexander Zverev）也以7比6（7比3）、6比1、7比6（7比1），击退同胞阿特麦尔（Daniel Altmaier）晋级，将寻求他的大满贯赛首冠。

美国选手科达（Sebastian Korda）则以6比3、6比0、6比4直落三，击败英国第12种子诺瑞（Cameron Norrie），使本届澳网爆冷赛事再添一笔。

© 2022 AFP