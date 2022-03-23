世界球后巴蒂突放球拍 25岁退休震撼网坛

（法新社墨尔本22日电） 自称已经圆梦的澳洲世界球后巴蒂宣布放下球拍，25岁的她突然决定退休，消息震撼整个网坛。

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生涯拿下15座冠军的巴蒂（Ashleigh Barty）不到两个月前才刚拿下澳洲网球公开赛冠军，是她继2019年的法国网球公开赛和2021年的温布顿网球锦标赛后，第3座大满贯单打冠军。

巴蒂在Instagram影片中说：「巴蒂这个人有很多想追逐的梦想，而那不一定要环游世界、远离家人和家园，而家是我一直想待着的地方。」

「我永远不会放下对网球的爱，它是我生命中很重要的一部分，但我认为，重要的是我能以巴蒂这个人的身分，而非运动员巴蒂的身分，去享受人生接下来的旅程。」

巴蒂世界排名高居第1的时间共有121周。

这是巴蒂第2次「退休」，她曾在2014年底暂别网坛，2016年重回网球赛场，世界排名也迅速回升。

巴蒂在Instagram影片中告诉好友、她的双打搭档德拉奎（Casey Dellacqua）：「我知道我以前就做过这件事，但感受截然不同。」

「我对网球充满感激，它让我完成所有梦想，甚至给了我更多，但我知道，现在是我放下球拍去追逐其他梦想的时候了。」

巴蒂已是优秀体育精神的代名词，靠着精湛的球技和风度翩翩的举止，赢得全球粉丝的心。

世界女子职业网球协会（WTA）主席赛门（Steve Simon）也向巴蒂致敬。他说：「巴蒂靠着招牌犀利反手拍，永远是最强大的竞争者，她始终以身作则，在每场比赛展现坚定的专业与体育精神。」

「凭藉着她在大满贯赛事、WTA年终赛的成就，以及世界排名第1的成绩，巴蒂显然已奠定她是WTA最伟大球员之一的地位。」

© 2022 AFP