世界粮食计划署：可能中止对北韩援助工作

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（法新社首尔23日电） 联合国世界粮食计划署（World Food Programme）今天在其网站发表报告指出，北韩为防疫采取严格自我封闭措施，可能迫使粮食计划署中止对北韩援助行动。

法新社报导，贫困的北韩因为核武及弹道飞弹计画受到国际制裁，长期以来难以喂饱人民、粮食短缺且营养不良问题普遍。

根据世界粮食计划署网站，世界粮食计划署是对北韩从事援助行动的最大国际机构，每月提供专门食品给约100万名孕妇、哺乳母亲和儿童。

世界粮食计划署表示，北韩为防止2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情而采取自我封闭措施，正对援助工作构成新难题。

北韩在邻国中国爆发全球疫情首例后，于去年1月关闭边界，成为全球首个采取这项措施的国家，以保护国内免于疫情威胁。

世界粮食计划署在概述其计画的报告中指出：「粮食进口、国际工作人员调动和现场监测途径（在北韩）长时间受限。」

报告还提及：「世界粮食计划署将策略性运用得以进口粮食的窗口，补充及完善（北韩）国内粮食库存。」

「如果无法进口粮食，有很大残余风险，行动将于2021年中止。」

© 2021 AFP