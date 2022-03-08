世界银行援助乌克兰 通过7.23亿美元贷款与拨款计画

（法新社华盛顿7日电） 在乌克兰对抗俄罗斯入侵之际，世界银行（The World Bank）已批准7.23亿美元（约新台币204亿元）贷款与拨款援助乌克兰。 这笔款项包括世银3.5亿美元追加贷款，以及透过荷兰与瑞典担保增加的1.39亿美元，加上来自英国、丹麦、拉脱维亚、立陶宛和冰岛的1.34亿美元，以及日本的1亿美元平行融资。

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总部位在美国华府的世界银行1日宣布准备向乌克兰提供30亿美元的紧急援助，其中至少3.5亿美元立即发放。 理事会今天再决定加码援助。 世银声明指出，「理事会今天批准的款项包含3.5亿美元的追加贷款，以及1.39亿美元的担保贷款」。 世银表示，「也在筹措1.34亿美元拨款，以及1亿美元的平行融资；这样一来，筹措的总援助款将达到7.23亿美元」。

世银发言人说，这笔款项预计会在未来几天转交乌克兰政府。

世银通常不会限制预算支援贷款的使用方式，但世银表示，这项「快速支付」将协助乌克兰政府提供重要服务、支付医院工作人员薪资、资助退休金并继续进行社会计画。 世银另表示，也已成立了多方捐助者信托基金（MDTF），以利捐款人将资源送到乌克兰。

© 2022 AFP