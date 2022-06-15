世贸部长会延长一天 达成各项协议难度高

（法新社日内瓦15日电） 目前进行的世界贸易组织（WTO）部长级会议将延长至明天，希望能就渔业补贴、粮食安全和抗疫等议题达成至今难以达成的协议。

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不过外界愈来愈感到怀疑，因为印度坚持不在这些问题上让步，而修改全球贸易规定也难获各国共识。

世贸组织秘书长伊卫拉（Ngozi Okonjo-Iweala）表示，与会各国「感到，如果多点时间，我们其实可以在某些问题上获致突破」，因此会议延长一天。

世贸采取共识决，通过任何决议须获164个会员国一致同意。印度昨晚几乎使此次会议达成协议以减少有害渔业补贴的努力落空，印度坚称，若无25年豁免期，不会签署相关协议。

世贸有关禁止渔业补贴的谈判已进行20多年，这种补贴会助长过度捕捞，从而威胁到地球鱼类资源的永续性。

此外，印度和南非等开发中国家争取，将COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗、治疗药物和检测试剂的专利权放弃逾一年，但遭到若干拥有大规模制药公司的已开发国家反对。

巴基斯坦商务部长卡玛（Syed Naveed Qamar）在会议空档表示：「我们认为，这次部长级会议可能会一事无成。」

伊卫拉则说，时间正不断过去，与会各国部长应「付出更多努力」，针对所有问题达成共识。

曾担任奈及利亚财政部长的伊卫拉将她在世贸的领导地位押注在达成上述协议，证明世贸能发挥作用以应对全球重大挑战，藉以为世贸注入新生命。

她说：「为此，我们必须尽其所能，更加努力并挑灯夜战。好消息是…现在已经有了进展，只是我们必须付出多一些努力和时间。」

© 2022 AFP