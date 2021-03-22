世足主办国卡达劳权低 国际特赦吁FIFA施压改善

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（法新社杜哈22日电） 「国际特赦组织」（Amnesty International）今天呼吁足球主管机关国际足球总会（FIFA）加强对2022年世界杯主办国卡达施压，以让这个波斯湾国家改善劳工环境。

卡达获选为明年世界杯（World Cup）主办国后针对雇用规范做出一系列改革，但国际特赦组织却说，卡达有走上回头路之虞。

国际特赦表示：「卡达近年有多项正面改革，部分原因是世界杯发给合约后各界更密切审视。」

「但这些改革通常没有善加落实，数以千计移工仍继续遭到剥削与虐待。」

国际特赦组织表示，卡达谘议会（Shura Council）正在辩论的提案，「包括对劳工换工作与离境权利重新设限，会让改革带来的进步大部分化为乌有」。

谘议会提议的改变需要政府批准，杜哈的官方消息人士告诉法新社，他们不会接受这些改变。

国际足总主席英凡提诺（Gianni Infantino）呼吁公平评估卡达的人权纪录。

他19日与国际足总理事会（FIFA Council）开会后在记者会上表示：「国际层级的人权保障，是国际足总的优先要务。」

「我们需要（卡达）公平，也看到劳工环境…有长足进步。当然，所有地方永远都可以做得更多，即便是在瑞士。」

国际特赦呼吁英凡提诺落实针对2022年世足所有场址的「独立与定期」监控，以及侦测并预防权利滥用的计画。（译者：郑诗韵/核稿：卢映孜）

© 2021 AFP