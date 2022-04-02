世足抽签 德国西班牙强碰、美国伊朗同组

（法新社杜哈1日电） 2022年卡达世界杯足球赛今天在首都杜哈分组抽签，德国和西班牙强碰，美国与政治上的劲敌伊朗也抽到同一组。

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虽然德国在上届2018年俄罗斯世界杯时爆冷于小组赛就提前淘汰出局，但毕竟有4届世足冠军光环，依然是其他前几名种子球队想要避免遭遇的对手。

德国和2010年世界杯冠军西班牙，以及日本分在E组，组内最后一个名额是6月洲际附加赛哥斯大黎加和纽西兰之间的胜方。

德国和西班牙上次交手是在2020年11月，正处换血阶段的德国遭西班牙6比0血洗，但在佛利克（Hansi Flick）接替勒夫（Joachim Loew）担任总教练后，德国队有渐入佳境之势。

政治上，伊朗和美国自1980年以来就没有正式外交关系；在足球场上，伊朗和美国上一次对战是在1998年法国世界杯，当时伊朗在法国里昂（Lyon）以2比1赢得这场充满政治色彩的比赛。

B组另有劲旅英格兰，首场比赛将迎战伊朗。B组最后一个名额将在6月决定，威尔斯、乌克兰、苏格兰都可能在欧洲区附加赛抢下最后一席。

东道主卡达打破近年传统，11月21日不担纲世界杯开幕战。开幕战将由A组的塞内加尔与荷兰在下午1时（台湾时间晚间6时）开打，而卡达在世界杯的第一场比赛将于当天晚间对上厄瓜多。

寻求卫冕的法国将在D组碰上熟悉的对手丹麦和突尼西亚，这组最后一席将由洲际附加赛决定，可能是澳洲、秘鲁或阿拉伯联合大公国。

© 2022 AFP