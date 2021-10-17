世足赛改两年一度？国际奥会忧冲击其他运动表反对

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（法新社瑞士洛桑16日电） 国际足球总会（FIFA）计划将男子世界杯足球赛改成每隔2年举行一次，引发争议。国际奥林匹克委员会（IOC）今天加入批评阵营，对足总计画可能冲击其他运动表达疑虑。

国际足总211个协会成员预计12月表决提案。身兼国际奥会成员的国际足总主席英凡提诺（Gianni Infantino）正四处游说成员支持计画。

这项计画由目前服务于国际足总的前英超兵工厂（Arsenal）教练温格（Arsene Wenger）推动，但计画遭欧洲足球总会（UEFA）、南美足球总会（CONMEBOL）和一些教练、专家大力抨击。

国际奥会今天加入反对阵营，表示许多体育协会已出言反对国际足总的想法。

国际奥会透过声明表示：「国际奥会执行委员会注意到国际足总计划更动足球竞赛时程，让世足赛每隔两年举行一次。」

「这项有关国际足总提升收入的计画，多个其他运动项目的国际总会，以及国家足协、球会、球员、球员工会和教练，都已表达强烈保留态度和疑虑。」

国际奥会列举反对世足赛更常举行的原因包括：冲击其他运动、对进一步推广女子足球构成挑战、加剧对球员健康的压力等。

声明指出：「国际奥会提出这些疑虑，并支持足坛利害关系人、国际体育总会、大型活动主办单位等要求广泛谘询的呼声，包括谘询球员代理人，这方面显然没进行过。」

世界杯足球赛自1930年举行首届赛事后，除了在二战期间曾经取消之外，每隔4年举行一次。

© 2021 AFP