世遗会议原订俄国主办 UNESCO决议无限期延后

（法新社巴黎21日电） 消息人士今天透露，俄罗斯入侵乌克兰引发数周激烈的外交龃龉，原订6月由俄罗斯主办的联合国教科文组织世界遗产委员会会议将「无限期延后」。

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联合国教科文组织（UNESCO）不具名高层消息人士告诉法新社，俄国驻该组织大使提议推迟预定由喀山市（Kazan）主办的会议，现在该组织已正式同意会议无限期延后举办。

消息人士说，俄国驻UNESCO大使就是世界遗产委员会（World Heritage Committee）现任主席，他在发给委员会其他成员国的信中提出上述建议，结果无人反对。

这场年度会议原订6月19日至30日登场，其主要任务是决定哪些遗址和纪念物可被授予「世界遗产」的地位。如果各国未能妥善保护这些世界遗产，相关认证也可能遭到撤回。

此前以英国为首的西方国家已联手敦促现任委员会成员国，不要让俄罗斯主办此次会议。

本月稍早，英国及盟国还呼吁采取不同的解决方案，也就是依照计画召开会议，但不要在俄国境内或在俄国主持下举行。

由于教科文组织表明，俄军入侵行动导致乌克兰近100个文化遗址遭到破坏，使得这个问题更具争议性。

© 2022 AFP