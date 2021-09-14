世银估逾2亿人恐因气候变迁移民 仍有转圜余地

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（法新社华盛顿13日电） 世界银行今天警告，到2050年，可能有多达2亿1600万人会因农业生产减少、缺水等气候变迁的负面影响而被迫离开家园，并在国内迁徙；不过世银也表示，此事并非既定事实。

总部设在华盛顿特区的世界银行（World Bank）今天公布预测，更新了2018年报告，其中包含来自东欧、中亚、北非、东亚以及太平洋地区的新数据，以针对全球气温上升可能造成的损失提供更完整概况。

报告指出，「气候变迁扮演越来越重要的移民因素」，粮食和水的短缺以及海平面上升，凸显「在人类生计与福祉承受越来越大的压力下，采取行动的迫切性」。

世银永续发展副总裁沃吉利（Juergen Voegele）表示，这项数据对全球潜在移民规模提出估计。

沃吉利警告，若没有果断行动，随着人们离开再也无法维生的现居地，前往具生存机会地区，气候移民「热点」最快将于未来10年内出现，并在2050年加剧。

世银研究员2018年发布关于气候变迁对南亚、拉丁美洲和撒哈拉以南非洲移民影响的报告，估计这些地区里有1亿4300万人在2050年前恐被迫搬迁。

沃吉利说，要注意的重点是，世银的预测并非既成事实，「若各国现在开始减少温室气体、缩小发展差距、修复重要生态系统并帮助人们适应，到2050年，境内气候移民可望减少高达80%，来到约4400万人」。

© 2021 AFP