世银拟设立4.9兆元新基金 协助穷国度过通膨冲击

（法新社华盛顿18日电） 世界银行（World Bank）总裁马尔帕斯今天表示，世银正在寻求成立一个规模1700亿美元（约新台币4.9兆元）的急难基金，以帮助最贫穷国家度过多重危机带来的连番打击。

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马尔帕斯（David Malpass）告诉媒体记者，这份「危机应对包裹」将延续COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间展开的工作，协助各国应付通货膨胀显着升温。他说：「这是持续性的大规模危机应对。」

马尔帕斯指出，通膨问题除了因为俄罗斯侵略乌克兰而加剧，也受到各国债台高筑带来「严峻财务压力」而进一步恶化。

马尔帕斯表示，负债水准和通膨率皆高涨，「是全球经济成长目前面临的两大问题」。

他说：「我对于开发中国家深感忧虑，它们正面临能源、肥料和粮食价格猛然上涨。」

马尔帕斯表示，这项为期15个月的援助基金将至明年6月届满，这是延续去年6月截止的1570亿美元COVID-19应对基金。

他还说：「我们预计未来3个月内提供其中约500亿美元。」他计划接下来几周内与世银董事会讨论相关事宜。（译者：张正芊）

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