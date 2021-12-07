世银联合国：疫情冲击教育比预期严重 凸显不平等

（法新社华盛顿6日电） 世界银行（World Bank）和联合国（UN）组织今天说，疫情导致学校长期停课，造成学生终身所得损失数以兆计美元，并警告这项危机自去年以来持续恶化。

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总部位于华府的世银与联合国儿童基金会（UNICEF）及联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）在报告中说，由于COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情造成课业中断，这一代学生终身所得估计可能损失17兆美元，相当于全球国内生产毛额（GDP）约14%。

这个数字比去年预估疫情影响全球学生、造成10兆美元损失还高。

世银全球教育发展实践局局长萨维德拉（Jaime Saavedra）说：「COVID-19危机导致世界各地教育系统停摆。过了21个月，如今仍有许多学校维持关闭，影响数以百万计孩童，有些孩子可能永远无法回到学校。」

「许多孩子丧失学习机会，在道义上令人无法接受。」

学业中断的影响凸显不平等现象，研究发现，较贫困和身障孩童较少有机会远距学习，而年龄较小的学生整体上受到影响较大。

报告还说，女孩也因资源较少，较难改以远距学习，整体上失去更多教育机会。

虽然各国政府相继推出振兴措施支持经济，以减缓疫情带来的冲击，但这些资金只有不到3%用于教育，而且有超过2亿学子住在无法提供所有远距课程的国家。

© 2021 AFP