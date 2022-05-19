世银追加120亿美元助减缓粮食危机

（法新社纽约联合国总部18日电） 联合国今天警告，若放任不管，日益严重的全球粮食危机可能持续数年。与此同时，世界银行（World Bank）宣布追加120亿美元资金，以减轻粮食危机的「灾难性影响」。

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由于气温升高、冠状病毒大流行和俄罗斯入侵乌克兰，粮食不安全状况正在飙升，导致粮食和肥料严重短缺。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）在纽约一场关于全球粮食安全的联合国重要会议上表示，这场战争「可能使数以千万计人口濒临粮食不安全的边缘」。

警告接下来可能出现「营养不良、大规模饥饿和饥荒，这场危机可能会持续数年」下，他和其他人敦促俄罗斯释出乌克兰谷物出口。

俄罗斯和乌克兰的小麦生产即占全球供应量30%，莫斯科入侵乌克兰以及国际对俄罗斯的经济制裁扰乱了两国肥料、小麦等商品供应，推高食品和燃料价格，在开发中国家尤其如此。

俄罗斯2月入侵乌克兰之前，乌克兰被当成世界的面包篮，每月经其海港出口450万公吨的农产品，相当于全球小麦的12%、玉米的15%和葵花籽油的一半。

但由于敖德萨市（Odessa）、切尔诺莫斯克（Chornomorsk）和其他港口与世界的交通被俄罗斯军舰阻隔，供应只能经由效率低得多的拥挤陆路运输。

古特瑞斯说：「让我讲清楚：如果不重新整合乌克兰的粮食生产，就没有有效的粮食危机解决方案。」

「俄罗斯必须允许存放在乌克兰港口的谷物安全可靠地出口。」

主持这场高峰会的美国国务卿布林肯（Antony Blinken），以及世界粮食计画署（World Food Programme）署长毕斯利（David Beasley）呼应古特瑞斯的说法。

俄罗斯是世界上最大的重要肥料与天然气出口国，肥料不在西方制裁之列，但针对俄国金融体系的措施扰乱到肥料销售，莫斯科也限制出口。

世银今天宣布追加120亿美元之后，未来15个月共将提供300亿美元资金。世银表示，新追加的资金将有助促进粮食与肥料生产，促进贸易并支援弱势家庭和生产商。

© 2022 AFP