东亚及东南亚2021年查获10亿颗冰毒 创新高纪录

（法新社曼谷30日电） 联合国今天表示，去年在东亚和东南亚地区查获破纪录的10亿颗冰毒药丸。犯罪集团正利用COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情流行和受到政变影响的缅甸国内不稳定来加强贩毒活动。

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东南亚所谓的「金三角」（Golden Triangle）地区长期以来就是恶名昭彰的毒品贩运热点，缅甸、寮国和泰国的边境管制不严谨，且当地治安执法松散，让非法毒品得以流出境外。

联合国毒品暨犯罪办公室（UN Office on Drugs and Crime）指出，执法单位查获近172吨俗称冰毒的甲基安非他命（methamphetamine），这数据约是十多年前的7倍，供应量激增导致泰国和马来西亚的市价跌至历史低点。

联合国毒品暨犯罪办公室东南亚及太平洋代表道格拉斯（Jeremy Douglas）透过声明表示：「东亚和东南亚地区冰毒及合成毒品贸易的规模与范围令人震惊。」

他还说，犯罪集团和武装团体利用当地的政治不稳定与COVID-19疫情流行而获取庞大利润。

联合国毒品暨犯罪办公室的东南亚和太平洋地区区域合成毒品分析员索帕蓬特瓦萨库尔（Kavinvadee Suppapongtevasakul）也指出，冰毒价格暴跌对于「那些过去买不起的人们来说更容易取得」。

联合国的报告还提到，缅甸北部的掸邦依然是东南亚地区冰毒的主要产地，越来越多冰毒被运往寮国，然后再到泰国，之后运抵马来西亚，最终在马来西亚贩运到整个亚太地区各国。（译者：陈彦钧/核稿：陈政一）

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