东京奥运不开放外国游客 观光业希望落空

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（法新社东京22日电） 石井（ToshikoIshii）花了18万美元（约新台币511万元）整修她的小民宿，准备迎接东京奥运涌入的观光客。但在东京奥运确定不开放海外游客入境观赛后，一切希望落空了。

东京奥运主办单位宣布禁止外国游客入境观赛后，日本观光业正在计算损失金额。

专家表示，禁止外国人入境的冲击，会远小于疫情爆发带来的打击，并说只要生活恢复正常，观光业就有复苏希望。

继日本主办2019年世界杯橄榄球赛（Rugby WorldCup）带来商业成长后，对东奥寄予厚望的观光业如今重重摔了一跤。

石井说：「我在猜至少要等到9月外国观光客才进得来。你必须往前看、超前部署，生意才做得下去。」

原本为了因应这波奥运游客，石井将旅馆餐厅扩大一倍，并将古董装饰与厨房重新装潢，她告诉法新社：「如今一切顿成泡影。」

主办单位希望售出63万张海外票，日本政府原本希望能带来60万海外观光客。但分析师说，游客带来的经济效益往往被高估。

根据凯投宏观公司（Capital Economics）去年11月的评估报告，游客在日本的花费约950亿日圆（约8.7亿美元），仅相当于0.02%日本国内生产毛额（GDP）。

当局对于是否限制国内游客还没做出决定，但是设定观众入场上限与排除外国游客，根据野村综合研究所（Nomura Research Institute）执行经济学家木内登英（Takahide Kiuchi）估计，损失可能相当于2000亿日圆（约18亿美元）。

木内在报告写道：「虽然不足以动摇日本经济，但确实是一大经济损失。」

© 2021 AFP