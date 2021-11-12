东京奥运为美国摘金 寮国移民李伊遇歧视攻击

（法新社洛杉矶11日电） 美国奥运体操女子个人全能项目金牌得主李伊（Sunisa Lee）受访表示，她最近遭遇歧视亚裔的攻击行为，与朋友在洛杉矶街上竟被喷洒胡椒喷雾，但碍于公众人物身分无法反击。

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根据PopSugar于10日刊出的访谈，李伊说，她当时与朋友在路边等着Uber预约车，有一辆汽车从她们面前开过，车内乘客对她们叫嚣着不雅辞汇，她的手臂被喷上胡椒喷雾，汽车随后加速驶离。

李伊是寮国难民后裔，是寮国赫蒙族人（Hmong，又称苗族）。她说：「我超气的，但我什么都不能做，也无法掌控事态，因为他们就这样逃离现场。」

李伊说：「我没有对他们做任何事，带着（体育明星的）光环，我真的很难面对这种事，因为我不想惹上麻烦，只得让事情发生。」

今年东京奥运，寻求卫冕的美国队选手拜尔丝（Simone Biles）由于心理健康因素退赛后，李伊接替她上阵，勇夺体操女子个人全能金牌。

18岁的李伊还在东京奥运赢得团体银牌，以及个人高低杠铜牌，目前参加美国广播公司（ABC）舞蹈比赛节目「与明星共舞」（Dancing with the Stars），并加入阿拉巴马州奥本大学（Auburn University）体操队。

根据美国联邦调查局（FBI）统计，美国2020年的反亚裔暴力事件激增，维权人士将此归咎于前总统川普的言论，他曾称COVID-19（2019冠状病毒疾病）是「中国病毒」。

今年4月，美国日裔空手道奥运选手国米樱（Sakura Kokumai）说，她在南加州一处公园训练时遭一名男子盯上，对她喊有种族歧视意味的字眼。

美国韩裔奥运雪板金牌金善（Chloe Kim）今年4月曾说，她每天都会在社群网站上收到种族歧视的辱骂内容。

© 2021 AFP