东京奥运圣火国脚起跑 万人121天跑遍日本

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（法新社福岛25日电） 东京奥运圣火传递今天从福岛核子事故废炉作业据点、福岛县足球设施J-VILLAGE正式起跑，将约有万名跑者接力在121天内跑遍全日本。

日本放送协会（NHK）报导，东京奥运圣火传递今天从福岛县起跑，将约有1万名跑者接力跑到7月23日的东奥开幕式，利用121天跑遍全日本。

圣火传递出发地点是福岛核子事故废炉作业据点、福岛县足球设施J-VILLAGE，在上午9时举行出发仪式。

出席人士包括东京奥运暨帕运组织委员会主席桥本圣子、奥运大臣丸川珠代、东京都知事小池百合子、福岛县知事内堀雅雄等人，以及女演员石原聪美、三度出赛帕运射击项目的田口亚希等5名东奥官方大使；因疫情因素，出发仪式不开放一般观众入场。

出发仪式首先相继演奏奥林匹克会歌、日本国歌，由福岛县的小学生与中学生合唱311东日本大地震复兴与支援主题曲「花正在开」；随后由石原聪美与田口亚希点燃圣火。

圣火去年3月20日从希腊以专机运抵日本的宫城县航空自卫队松岛基地，这一年来保存在日本，并进行展览。

第一棒跑者由曾在2011年女子世界杯足球赛夺冠、被昵称为「大和抚子」（瞿麦花）的日本国家女子足球队16名成员担任，成员之一的岩清水梓点起圣火火炬，约在9时40分出发起跑。

今天预定将有100名跑者跑遍福岛县内10个市町村，预计下午5时抵达第一天的终点典礼会场。

© 2021 AFP