东京奥运官方合作伙伴朝日新闻 呼吁停办东奥

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（法新社东京26日电） 身为东京奥运官方合作伙伴的日本朝日新闻，今天透过社论公开呼吁首相菅义伟停办东奥，是首家表态认为今年夏天应停办东奥的日本全国性媒体。

朝日新闻5月民调显示，仅14%受访者赞成东奥如期举行，加上许多知情企业领袖近几周也�攀撬�们的忧虑。

社论指出，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情不断扩大，在东京等地实施的紧急事态宣言势必将延长，「要求首相菅义伟冷静地、客观地观察周遭状况，做出今年夏天停办（东奥）的决定」。

社论提及国际奥林匹克委员会（IOC）副主席柯兹（John Coates）日前一席令人惊讶的发言。柯兹21日表示，即使主办城市东京继续处在防疫的紧急事态宣言下，奥运仍将如期举办，这种办到底的说法让日本国民感受到IOC独善其身的印象。

社论认为，应以民众生命与健康作为最优先考量，现在无法保证举办东奥时疫情已平息，甚至还可能要对出现新变异病毒株加强警戒。

社论表示，「防疫无法容许任何赌注」，现在东京都及邻近各县正烦恼因疫情导致医疗资源吃紧的问题，也表示无法优先为奥运相关人士提供医疗服务，离所谓「安全且安心」的状况还很遥远。

社论指出，奥运如今已沦为执政党维持政权及助选工具，希望菅义伟、东京都知事小池百合子、组委会主席桥本圣子等人能好好思考，强行举办一场造成社会分裂、不受多数人祝福的东奥，会得到什么、又会失去什么。

© 2021 AFP