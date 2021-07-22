东京奥运开幕倒数 当地居民：提不起劲收看奥运

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（法新社东京22日电） 2020东京奥运开幕前一天，运动员入住选手村，全球媒体陆续抵达东京，但法新社记者在当地却丝毫感觉不到欢乐气氛。

街上没有外国运动迷的欢呼声；运动员被包围在泡泡内，直接从选手村载送到场馆，避免与日本民众接触，以防感染COVID-19（2019冠状病毒疾病）。

几乎所有比赛场馆禁止观众入场，预期仅约900人可以参加明天登场的东奥开幕典礼，其中只有约150人是日本人。

现代史上首度延后的东奥顺延一年后终于举办了，但在进入最后倒数阶段，却不太能察觉到奥运氛围。

在银座逛街、80岁的福井美智子（Michiko Fukui）接受记者访问时说：「气氛跟上次奥运（1964年）截然不同，当时整座城市充满欢乐气氛。」

东京街上可以看到2020东奥的宣传旗帜和广告，公车和建筑物上贴有具未来感的奥运和帕运吉祥物宣传品。

东京确诊病例增加，意味所有公共观赏活动都已经取消。东京进入紧急状态，餐厅和酒吧停止供应酒精饮品，晚上8时前必须关门。

在奥运延期前，大沼（Seira Onuma）跟数千名日本人一样，幸运抽到奥运门票，但现在她不确定自己会不会看电视关心奥运。

这名29岁的家庭主妇告诉法新社：「我抽到在奥运主场馆举行的田径决赛门票。我对不开放观众的决定感到失望，现在我也提不起劲了。」她住在江东区，距离选手村不远。

「我觉得我无法衷心欢迎奥运，我就是没有丝毫喜悦的感觉。」

© 2021 AFP