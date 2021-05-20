东京奥运开幕在即 国际奥会主席7月中访日

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（法新社东京20日电） 应于去年夏天举行的东京奥运延至今年7月23日揭幕，国际奥会主席巴赫原定本月访日因疫情严峻取消，不过国际奥会昨晚宣布，巴赫在奥运开幕前的访日行程敲定7月中之前成行。

国际奥林匹克委员会（IOC）副主席柯兹（John Coates）昨晚发函表示，巴赫（Thomas Bach）预定7月12日之前抵达日本，距离因疫情而延期的东京奥运开幕，剩下不到两周的时间。

巴赫原定本月到访，并参加在广岛市和平纪念公园所举行的奥运圣火传递活动，但因日本多个县市疫情拉警报而被迫取消。广岛市和平纪念公园是为了追悼原爆牺牲者和祈祷永久世界和平所建。

不过，日本当前民意不赞成举办奥运；民调显示，大部分的日本民众要求东京奥运再延期或取消。

此外，由于日本目前正在致力对付第4波疫情，当地医师公会警告，医疗系统已超出负荷，而举办东京奥运可能会增添更多压力。

自19日起，国际奥会官员与日本筹备单位展开为期3天的视讯对话，巴赫致开幕词说，他相信在东奥7月23 日揭幕前，超过80%在奥运村里的选手及随队队职员将完成疫苗接种，并说国际奥会将动员更多的医疗人员支援，以减轻日本医疗体系的重担。

另据日本当地媒体今天报导，筹备单位为了平息民众对于举办奥运而引发的忧虑，自国外入境日本参加奥运与帕运的人数将减半，合计包括选手、教练、后勤工作人员、各国官员与国际奥会成员、媒体记者大约共9万4000人，低于原先预估的20万人。（译者：曹宇帆/核稿：严思祺）

© 2021 AFP