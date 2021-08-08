东京奥运落幕 北京冬奥成为关注焦点

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（法新社北京8日电） 东京奥运落幕后，北京冬季奥运即将在6个月后揭幕。然而，主办国中国的COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情正在升温，杯葛参加北京冬奥的呼声也越来越高。

2022北京冬季奥运预计在2022年2月4日至20日举办，北京将成为第一个举办过夏季奥运与冬季奥运的城市。为了向全世界呈现中国最好的面貌，北京建设新场馆，2008年北京奥运使用的「鸟巢」等场馆也进行改建。

2022年冬季奥运将在3大主要地区举行，包括北京、延庆，以及北京西北方180公里的河北省张家口，将以高速铁路连接3个地区。

所有场馆在数个月前已经建造完成，尽管深陷疫情，中国当局仍迫切对外宣称准备工作正在顺利展开。

然而，就在2022年北京冬奥即将到来之际，中国却爆发数个月以来最大疫情。尽管相比其他国家，中国的感染人数仍低。

另一项令北京冬奥头疼的是，维权分子、海外的维吾尔族，以及部分西方政界人士，因为中国过去的人权纪录，尤其是对待少数穆斯林的行径，持续呼吁各界杯葛中国共产党。

在2019年底爆发疫情的中国早已实施全世界数一数二严格的防疫措施，但北京正在进一步严加戒备。

目前从海外入境中国人士必须在旅馆隔离2至3周，目前不清楚上万名运动员、代表队职员、媒体之后参加奥运是否必须经历同样过程。

美国俄亥俄州迈阿密大学运动管理系助理教授李波表示，2022北京冬奥应该借镜东京奥运，学习应对病毒威胁的方式。

虽然外界曾忧心日本会爆发大型传染，结果虽然有感染案例，但最糟的设想状况并未发生。

国际奥委会（IOC）与当地的组织委员会坚持每名参与者事前都必须接受检测，在赛事期间定期筛检，并让运动员远离一般大众。

东京奥运大多数的赛事在没有观众的状况下进行，但不清楚2022北京冬奥是否会沿用。

李波表示：「整体来说，东京奥运使用的策略颇为成功，我认为北京会复制非常类似的作法。」他也表示，很好奇中国是否会沿用目前的严格隔离措施。

他表示：「我认为要选手提早（至少）2周抵达进行隔离很不实际。从财务角度来看，谁要支付帐单？组织委员会吗？还是国际奥委会？选手的准备过程也会大受影响，大多数人都不会接受。」

美国声称北京对新疆地区维吾尔族进行种族灭绝，专家推估超过100万人遭监禁在再教育营。北京否认种族灭绝指控，并称再教育营是职业培训中心。

纽约的「人权观察」研究员王亚秋不愿号召完全杯葛北京冬奥。她表示：「运动员毕生都在为这一刻准备，剥夺这一刻是不对的。」

她说：「选手仍然可以去，但赞助商、国际显要、名人，我认为他们不应该让中国当局举办这次奥运具有正当性。」

© 2021 AFP