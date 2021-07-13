东京奥运选手禁外食 厨师苦思日本在地美味压力大

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（法新社东京13日电） 即使在平常时，喂饱奥运选手也是一件庞大差事，来自全世界的选手每天吃掉上万份餐点。但2020年东京奥运在严格的防疫规定下，选手们不准到外面餐厅用餐，让厨师倍感压力。

由于选手禁止外食，品尝日本在地美味的机会只能靠选手村厨师。东奥餐饮部门高层山根对法新社表示：「我认为我们有很大的责任，我们希望他们享受（日本美食），但压力很大。」

厨师们的任务沉重，选手村同时间可容纳1万8000人用餐，自助餐厅每天要供应多达4万8000份餐点，部分餐厅甚至24小时开放。

严格的防疫规定，禁止选手前往选手村、训练场所和比赛场地以外的地点。

主办方因此提供700道菜单选择，主要供餐的2层楼自助餐厅有3000个座位，尖峰时段出动2000名工作人员，以满足所有选手的味蕾。

菜单大致上可分为3类，分别为西式、和式，以及涵盖中式、印度和越南的亚洲地区饮食。

由于日本美食扬名国际，餐厅供应不少日式餐点。山根表示，重点不是高级料理，而是庶民美食，像是拉面、乌龙面都在其中。拉面供应酱油和味噌这两种最受欢迎的口味。

不过，热爱日本美食的饕客选手可能要失望了，选手村不提供生鱼片。基于安全规定，寿司的材料只能有煮熟的虾子、罐头鲔鱼、小黄瓜和腌梅子。

但许多人喜爱的炙烧和牛以及天妇罗都在菜单上。关西的特色美食大阪烧与章鱼烧，以及关东煮，都能让选手尝鲜。

选手村使用的食材来自日本47个都道府县，包括受到2011年大地震、海啸与核灾侵袭的地区，以符合东奥「复兴奥运」的主旨。

© 2021 AFP