东京奥运首场比赛开打 女垒赛日本对战澳洲

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（法新社东京21日电） 日本东京奥运第一场比赛抢在23日开幕式之前于今天登场，女垒赛上午在福岛县福岛市的福岛县营吾妻球场举行，由地主国日本对战澳洲，为防疫采无观众闭门赛。

日本放送协会（NHK）报导，根据世界棒垒球总会（WBSC）最新排行榜，日本女垒在世界上排名第2，澳洲排名第8。日本与澳洲过去在奥运8度交手，成绩为4胜4负。

读卖新闻报导，这场女垒开幕赛被视为「复兴奥运」（311大地震灾后重建奥运）的象徵，要让世人看到311灾区重建现况，也要感谢各国及各界的灾后支援。

奥运上次举办垒球比赛是在2008年北京奥运，当时日本队一偿宿愿，首度获得金牌。日本女垒队曾参加北京奥运的两名老将也再次出战东京奥运。

每日新闻提到，为了防堵COVID-19（2019冠状病毒疾病），东京奥运是史上第一场延期的奥运，也是第一次几乎所有比赛场地都采无观众闭门赛的奥运。

东京都、北海道、福岛县、千叶县、�斡裣亍⑸衲川县等6都道县都采闭门赛，仅举办足球赛的宫城县、举办单车赛的静冈县最多开放1万人入场观赛；另举办足球赛的茨城县开放合作学校学生入场，不开放一般观众。

东京奥运总计将进行奥运史上最多的33大项（339小项）竞赛。

另外，今天傍晚起将在宫城县、北海道札幌市以及东京，举行女子足球赛分组预赛。

东奥开幕式将于23日晚上8时（台湾时间晚上7时）在东京国立竞技场举行。（译者：顾荃/编辑：曾依璇）

© 2021 AFP