东京帕运巴西夺径赛首金 帕运界闪电波特将出场

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（法新社东京27日电） 2020东京帕拉林匹克运动会今天如火如荼进行，巴西队拿下第一面径赛金牌，澳洲的轮椅橄榄球队则努力拚搏金牌。

今天赛事共计将颁发45面金牌，包括射箭、田径，以及在日本着名体育赛场武道馆举办的柔道赛事。

田径赛事有世界最快的帕运短跑选手、巴西的多斯桑托斯（Petrucio Ferreira dos Santos）出场，将挑战男子100公尺 T47级的帕运史上最快纪录。

多斯桑托斯被称为帕运界的「闪电波特」（UsainBolt），曾在2019年杜拜世界锦标赛创下10秒42世界纪录。

24岁的多斯桑托斯的左手臂，从手肘以下在儿时因为意外截肢。他在赛前表示，没有感受到压力。

他昨天说：「我去比赛的时候，我必须做我自己，这次也没有什么不同。我要做我自己，然后做我最喜欢的事情：像个小孩子一样奔跑。」

他的同胞贾克（Yeltsin Jacques）成为东京帕运第一位径赛金牌得主，击败地主选手唐泽剑也，站上男子5000公尺 T11级金牌得主颁奖台。

贾克的视力有障碍，比赛时必须有向导陪跑。他表示，这面奖牌是5年训练的成果。他也将参加1500公尺与马拉松的T11级赛事。

另一名巴西同胞也传来好消息，女子跳远选手奥利维拉（Silvania Costa de Oliveira）在T11级成功卫冕金牌，夺下田赛首面金牌。

在游泳赛事方面，难民队的卡里米（Abbas Karimi）今天上午在男子S5级50公尺蝶式预赛闯关，有机会替难民队夺下史上第一面奖牌。

24岁、出生于阿富汗的卡里米先天没有双臂，他表示目标牢牢锁定金牌。「我们训练总是有目标，那个目标就是金牌。我要去争夺金牌。」

澳洲的轮椅橄榄球队则是要对决地主日本队，竭力保住夺牌希望。

澳洲队身为上届金牌得主，却在本周稍早意外败给丹麦队，队长巴特（Ryley Batt）承认那次败北令队伍「颇为难堪」。

不过他们昨天以50比48击败法国队，重燃缔造连续3次夺金纪录的希望。

© 2021 AFP