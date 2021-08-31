东京帕运美国无臂神箭手止步16强 誓言将再争金牌

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（法新社东京31日电） 美国「无臂射手」斯图茨曼（Matt Stutzman）连两届帕运都在复合弓个人赛16强赛止步，他今天表示，不会放弃追求金牌。

斯图茨曼说：「我不会放弃。」身为2012年伦敦帕运的男子复合弓银牌得主，斯图茨曼今天在东京帕运男子复合弓个人赛以137比143败给斯洛伐克选手帕夫利克（Marcel Pavlik）。

斯图茨曼说：「（2024年）巴黎帕运我还将回来，我的最终目标是在2028年洛杉矶帕运也代表美国，那会是我最后一次参赛。」5年前他在里约帕运同样错失奖牌。

2015年夺下世界锦标赛冠军的斯图茨曼，出生时就没有双臂，用脚持弓。他开设推特帐号@ArmlessArcher，在社群网站档案上骄傲地宣告「我做任何事情都用脚」。

但斯图茨曼连续第2次于帕运早早止步，而且拿下「5年来最差成绩之一」，一向神采奕奕的他也显得很懊恼。

斯图茨曼是全球最着名帕运选手之一。他曾出演广受好评的2020年Netflix纪录片「帕运精神：凤凰高飞」（Rising Phoenix），片中介绍帕运历史，以及9名出色的帕运选手。

38岁的斯图茨曼说：「在练习时都感觉很好，但我让肾上腺素影响了自己。」

「那不是我的比赛计画。我有个很好的比赛计画，但显然有个我没有准备好的未知因素，这次它让我搞砸了。」「这可能是我5年来最糟糕的成绩之一。」

他说：「我会利用这次机会来激励自己，因为距离下届帕运只剩3年，我再次参赛的时候会更强。」「我不言退。」

© 2021 AFP