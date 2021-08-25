东京帕运赛事登场 首日将发出24面金牌

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（法新社东京25日电） 东京帕运在昨天举行充满活力和振奋人心的开幕式后，今天正式展开各项比赛，包括自由车、轮椅击剑、游泳等项目都将产生首面金牌得主。今天预计共将发出24面金牌。

帕拉林匹克运动会（ParalympicGames）昨天晚间在东京的国立竞技场进行了一场缤纷的开幕式，主题环绕一架单翼飞机试图飞行的故事，目的是要向数以千计参加帕运运动员的坚毅精神致敬。

国际帕拉林匹克委员会（IPC）主席帕森斯（Andrew Parsons）表示：「许多人怀疑这一天是否会到来，很多人也认为这是不可能的。但因为许多人的努力，全球最能展现变化精神的运动比赛即将要展开。」

帕运因为COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情而延后了一年，如今总算见到欢乐气氛，笑容满面的运动员在开幕式手舞足蹈进场。不过，疫情的阴影仍笼罩赛事安排。

由于防疫规定，位在东京市中心、能容纳6万8000人的主场馆国立竞技场观众席几乎空荡荡，帕运期间都禁止观众入场。

即便如此，对于花了好几年时间准备的运动员来说，比赛本身才是最重要的。

今天还有一些团体运动展开比赛，包括比赛过程激烈而被称为「杀人球」（murderball）的轮椅橄榄球。

今天会出赛的明星，包括被誉为「帕运界费尔普斯（Michael Phelps）」的巴西游泳名将狄亚斯（DanielDias）。这是他最后一次参加帕运，并有机会成为史上夺牌最多的帕运男子游泳选手。

狄亚斯已拿过帕运14金、7银和3铜，如果他能再拿下3面金牌，就能超越目前的纪录保持者。

澳洲轮椅橄榄球员巴特（Ryley Batt）也将在国家队对上丹麦的比赛中上场，希望能让澳洲有机会成为帕运史上轮椅橄榄球项目首支3连霸金牌的队伍。（译者：李晋纬/核稿：张正芊）

© 2021 AFP