东京遭规模6.1地震撼动 超过20人受伤

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（法新社东京8日电） 日本关东地区昨晚观测到规模6.1强震，日本气象厅表示无海啸风险，据报共有超过20人受伤。

这次地震造成建筑物摇晃、通勤族受困、商品掉落货架，当地居民的手机也纷纷响起避难警报。

来自日本气象厅的初步消息指出，地震发生于当地时间昨天晚间10时41分，震央位于东京东方的千叶县，震源深度80公里，未发布海啸警报。

美国地质调查所（USGS）则称地震规模为5.9，震源深度61公里。

这是继2011年规模9.0的大地震与海啸之后，撼动东京的最强地震之一。当年灾难共导致数以千计的人丧命。

一些子弹列车与地区列车在昨晚地震过后预防性停驶。今晨服务暂停期间，可以看到有人还在东京品川车站候车，其他人则是改到计程车招呼站排队。

根据共同社，警消人员表示伤者超过20人，包括一名女乘客在列车急煞时撞到头部；区内核电厂已进行检查，内阁官房长官松野博一证实设施未传异常。

据报地震过后也有数百栋东京民宅停电。东京消防厅人员忙着修复市内爆裂的水管。

如同日本大部分地区，东京经常可以感受到地震活动，这次则是近期相对强的地震。

© 2021 AFP