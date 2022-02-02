东加出现疫情关闭国界 澳洲称与驰援军舰无关

（法新社东加首都努瓜娄发2日电） 南太平洋岛国东加1月遭海底火山喷发引发的大规模海啸重创，如今又出现COVID-19确诊病例而关闭国界。澳洲军事首长今天否认当地疫情与澳洲驰援军舰有关。

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东加总理索瓦莱尼（Siaosi Sovaleni）昨晚表示，首都努瓜娄发（Nuku'alofa）本周出现2名男性COVID-19（2019冠状病毒疾病）采检结果阳性，目前正在隔离。因此原本零本土疫情的东加，将自2日傍晚6时（格林威治时间2日5时）起关闭国界。

他还说，2名确诊者原本都在努瓜娄发的港口工作。自从东加1月15日遭到威力强大的海底火山喷发和伴随的海啸侵袭后，来自世界各地的人道援助资源涌入这个港口。

澳洲驰援军舰阿得雷德号（HMAS Adelaide）上周停靠努瓜娄发港口的伏纳（Vuna）码头时，已知舰上有23例确诊，但仍在隔离区卸下250个栈板的援助物资。

澳洲国防军（Australian Defence Force）联合作战司令（Chief of Joint Operations）比尔顿（Greg Bilton）中将今天接受天空新闻网（Sky News）访问时也表示，东加首都出现的COVID-19病例与澳洲军舰无关，「看来并非从阿得雷德号传播出来」。（译者：张正芊/核稿：施施）

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