东加火山喷发掀巨浪扫到秘鲁 油轮漏油污染海滩

（法新社利马18日电） 秘鲁当局今天封闭3处海滩，原因是南太平洋岛国东加海底火山喷发掀起异常巨浪，导致漏油事件。

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西班牙石油公司力豹仕集团（Repsol）旗下的潘皮拉炼油厂（Pampilla）表示，由于东加海底火山喷发产生的猛烈巨浪，利马附近的卡要（Callao）沿岸和本塔尼拉（Ventanilla）地区15日发生「局部漏油情况」。

炼油厂说，漏油发生在从油轮卸货的时候。

秘鲁国家紧急行动中心（National Emergency Operation Centre）发表声明表示，漏油已经获得控制。

秘鲁环境部长拉米雷斯（Ruben Ramirez）说，漏油事件影响3处海滩长达3公里的海岸线。

他说：「生物多样性遭到严重破坏，甚至可能冲击人类健康。」

拉米雷斯告诉媒体：「已经下令禁止在这个地区的任何形式活动。」

环境部表示，潘皮拉炼油厂可能面临最高3450万美元（约新台币9亿5000万元）罚款，检察官将调查炼油厂造成的环境污染。

潘皮拉炼油厂未透露确切的漏油数量，并表示正与当局合作清理受影响的海滩。（译者：林沂锋/核稿：刘淑琴）

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